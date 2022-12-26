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Kameralı turnike sistemi ile öğrenciler sıkı takipte

DHA

Kameralı turnike sistemi ile öğrenciler sıkı takipte


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geliştirilen kameralı turnike sistemi ile öğrencilerin okuldan kaçışları engelleniyor. Okul giriş-çıkışında turnikeye kart okutan öğrencilerin fotoğrafları anlık olarak velilere iletiliyor. Başkasının yerine kart basıp, kaçmayı sonlandıran proje, kentteki diğer okullarda da yaygınlaşıyor.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Ebecek (52), okuldan kaçan öğrencilere engel olmak için güvenli geçiş sistemi düşüncesini dile getirdi. Bu kapsamda öğretmen ile öğrenciler, okul girişindeki kartlı turnike için yazılım geliştirdi. 6 yıllık çalışmanın ardından proje ile okul giriş-çıkışında turnikeye kart okutan öğrencilerin fotoğrafları anlık olarak velilere iletiliyor. Uygulama ile hem veliler hem de okul yönetimi öğrencileri takip edebiliyor. Başkasının yerine kart basıp, kaçmayı sonlandıran proje, kentteki diğer okullarda da yaygınlaşıyor. Kameralı turnike sistemi 8 okulda tamamlanırken, 2 okul montaj için sıra bekliyor.
'TÜRKİYE GENELİNE YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'
Projeyi bakanlık desteğiyle Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini belirten Mustafa Ebecek, "6 yıldan beridir proje hazırlığı içerisindeydik. Geçen yılın 2'nci döneminde sistemi faaliyete geçirdik. Sistem sayesinde öğrencilerimizin okula girişleri sırasında anlık fotoğrafları çekilerek, uygulama üzerinden velilere iletiliyor. Velilerimiz çocuklarının okula gelip, gelmediklerini anlık görebiliyor. Öğrencilerimiz kartlarını okuttuktan 3 ile 5 saniye arasında velilerine bildirim olarak aktarılıyor. Ayrıca aynı sistem üzerinden velilerimize okulun faaliyetleri hem görsel hem de yazılı olarak gönderilmesi sağlanıyor. Döner sermaye üzerinden 8 okulda montajımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde 2 okulumuza daha montajı yapacağız. Geçen yıl, tanıtım için projeyi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne gönderdik. Türkiye geneli de talep alıyoruz" dedi.
'BAŞKA ÖĞRENCİ YERİNE KART KULLANMA İHTİMALİ KALKTI'
Sistemin bir öğrencinin başka öğrenci yerine kart kullanma ihtimalini ortadan kaldırdığını da vurgulayan Ebecek, "Daha önce turnike sistemiyle öğrencinin okula gelip gelmediği veliye mesaj olarak iletiliyordu. Ancak kartların başka öğrencilerce kullanılma riski, her zaman vardı. Bu sistem ile bu riskin önüne geçmiş olduk. Bir öğrencinin başka bir öğrenci yerine kart kullanma ihtimali ortadan kaldırılmış oldu. Kayıtlar okulumuzun sisteminde de ayrıca tutuluyor. Şüpheli durumlarda başkasının yerine kart kullananları da tespit etme şansına sahibiz" diye konuştu.
'GELİŞTİĞİMİZ PROJEYİ BU NOKTALARA GETİRDİK'
Projenin yazılımını öğrencileri ile birlikte yapıp, geliştiren okulun Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Arif Kerpiçdöken (38), "6 yıldır süren bir projeydi. Projedeki amacımız; öğrencilerimizin geliş-çıkışlarını güvenli şekilde sağlamak, veli ve okul yönetiminin öğrenciyi takip etmesini sağlamaktı. Öğrencilerimiz ile geliştiğimiz yerli ve milli projeyi, bu noktalara getirdik. Aynı zamanda proje kapsamında harçlıklarını kazanan öğrencilerimiz, 4 elle sarıldığı projeyi sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-12-26 10:51:55

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