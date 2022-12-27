Tuğba'yı çalıştığı iş yerinden ayrılmayı kabul etmediği için öldürmüş (2)

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TABUTUNUN ÜZERİNE GELİNLİK KOYULDU

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sevgilisi Caner G. tarafından tabancayla sokak ortasında vurularak öldürülen Tuğba Kul'un cenazesi İzmir Adli Tıp Morgu'ndan ailesi tarafından teslim alındı. Kul'un cenazesi Manisa'nın Salihli ilçesindeki Dedetaşı Camisi'ne getirildi. Cenazeye ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törende Kul'un tabutunun üstüne gelinlik konulurken, babası Ahmet Kul ayakta durmakta güçlük çekti. Kul, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)-

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-12-27 17:29:49



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