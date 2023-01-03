Somaspor'dan Berkay'a veda

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, devre arasında ilk ayrılığını gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar golcüsü Berkay Ekici ile yollarını ayırdı. Sezon başında Hendekspor´dan transfer edilen ve aldığı 343 dakikalık sürede gol atma başarısı gösteremeyen 27 yaşındaki Berkay Ekici, 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2023-01-03 10:58:47



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