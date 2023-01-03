Akhisarspor'da Mert Efe gitti

AKHİSAR, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayarak Süper Lig'den başladığı düşüşte amatör kümenin eşiğine gelen Akhisarspor'da mevcut kadrodan kopmalar başladı. Transfer yasaklısı olan yeşil-siyahlılarda ilk yarıda 14 maçta 2 gol atan 22 yaşındaki forvet Mert Efe Çölbeyi, takımdan ayrılıp İskenderunspor'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Akhisarspor'da sezon başında da kulüp başkanlığına talip olan Mikail Kaplan'ın Başkan Evren Özbey'le görüşmek için ilçeye geldiği de öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2023-01-03 11:17:44
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