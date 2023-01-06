2 yaşındaki Batu ve babasının öldüğü kuyu, zeytin ağaçlarını sulamak için açılmış (2)

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SİTE YÖNETİCİSİ VE SONDAJ FİRMASI YETKİLİSİ TUTUKLANDI

Manisa'nın Salihli ilçesinde baba Aytuğ Demir (28) ile 2 yaşındaki oğlu Batu'nun, sondaj kuyusuna düşerek ölümüne neden oldukları iddia edilen sitenin yöneticisi Hamza Akiş ve kuyuyu kaçak olarak açan firma yetkilisi Vasfi Çakır gözaltına alındı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 84 konutlu site yöneticisi Hamza Akiş ve sondaj firması yetkilisi Vasfi Çakır, 'Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma suçundan' çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. (DHA)Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Emre SAÇLI

2023-01-06 21:22:08



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