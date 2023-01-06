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2 yaşındaki Batu ve babasının öldüğü kuyu, zeytin ağaçlarını sulamak için açılmış (2)

DHA

2 yaşındaki Batu ve babasının öldüğü kuyu, zeytin ağaçlarını sulamak için açılmış (2)


SİTE YÖNETİCİSİ VE SONDAJ FİRMASI YETKİLİSİ TUTUKLANDI
Manisa'nın Salihli ilçesinde baba Aytuğ Demir (28) ile 2 yaşındaki oğlu Batu'nun, sondaj kuyusuna düşerek ölümüne neden oldukları iddia edilen sitenin yöneticisi Hamza Akiş ve kuyuyu kaçak olarak açan firma yetkilisi Vasfi Çakır gözaltına alındı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 84 konutlu site yöneticisi Hamza Akiş ve sondaj firması yetkilisi Vasfi Çakır, 'Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olma suçundan' çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. (DHA)Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Emre SAÇLI
2023-01-06 21:22:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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