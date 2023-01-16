Manisa FK Junior Fernandes'le imzaladı

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ara transfer döneminde Şilili hücum oyuncusu Junior Fernandes'i kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar 36 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Fernandes, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok heyecanlıyım. Daha önce Süper Lig'de çok güzel sezonlar yaşadım. Türkiye'deki hikayeme Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için devam edeceğim. Hedefimiz Süper Lig olacak ve en kısa sürede takımıma katkı sağlayarak bu hedefe ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-01-16 14:52:38
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