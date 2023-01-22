Manisa BŞB'de büyük sevinç yaşandı

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MANİSA, (DHA)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde zirve adaylarından Pınar Karşıyaka'yı başa baş geçen mücadelenin ardından 80-76 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor takımı büyük sevinç yaşadı. Manisa ekibi geçen hafta da yine evinde Galatasaray NEF'i mağlup ederek üst üste önemli karşılaşmalarını kayıpsız geçti. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa BŞB gelen galibiyetlerle taraftarını da umutlandırdı. Oyuncular ve teknik ekip maçın ardından soyunma odasında Pınar Karşıyaka galibiyetini doyasıya kutladı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-01-22 12:50:16



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