Manisa BŞB'de Demir farkı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna düşme hattına dibe demir atarak başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, antrenörlük görevine Hakan Demir geldikten sonra çıkışa geçti. Demir, 8 maçta tek galibiyetle devraldığı takımı 9 haftada 5 galibiyetle düze çıkardı. Hakan Demir yönetimindeki Manisa ekibi, üst üste 3, son 5 maçta 4'üncü galibiyetini düşme hattındaki en önemli rakiplerinden Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 76-73 yenerek aldı. Ligde 17 maçta 6 galibiyetle düşme barajından sıyrılan yeşil-beyazlılar, sezon sonundaki olası galibiyet eşitliğinde Beşiktaş'a karşı ikili averaj üstünlüğünü de elde etti. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-01-30 11:52:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.