Turgutluspor nereye

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TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Orduspor 1967'ye de 2-0 mağlup olan Turgutluspor, kötü gidişini sürdürdü. Son 9 maçta yalnız ligde puan tablosunda dibe demir atan Yeşilyurt DÇ Ofspor'u yenebilen Turgutluspor, grupta 20 maçta 23 puanla alt sıralarda kaldı. Kırmızı-siyahlı takım her geçen hafta tehlikeli bölgeye yaklaşmaya başladı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2023-02-05 12:58:28



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