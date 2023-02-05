Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor: 1-1



MANİSA, (DHA)STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kadir Beyaz, Barış Çiçeksoyu

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Ayberk, Ba, Domgjoni, Çağrı, Diallo, Prip (Dk. 84 Kadir), Burak, Gakpa (Dk. 75 Serkan), Batuhan (Dk. 78 Fernandes), Adem (Dk. 84 Mehmet)

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski Yusuf, Alim, Yunus Emre, Osman, Soner, Celil (Dk. 72 Barış) , Ali Kaan (Dk. 62 Cihan), Zeki (Dk. 90+1 Guel), Laura (Dk. 72 Fofana), Tanque (Dk. 90+1 Tomane)

GOLLER: Dk. 69 Yunus Emre (Samsunspor), Dk. 82 (Pen.) Fernandes (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Diallo, Adem, Burak (Manisa FK), Yunus Emre, Alim (Samsunspor)SPOR Toto 1'inci Lig'de 23'üncü haftaya lider giren Yılport Samsunspor, Play-Off'u hedefleyen Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Konuk Samsunspor 4'üncü dakikada Zeki ile penaltı atışından yararlanamazken ilk yarı golsüz sona erdi. Samsunspor 69'uncu dakikada Yunus Emre ile öne geçti. Ev sahibi Manisa FK, 82'de yeni transferi Fernandes'in penaltı golüyle tabelayı eşitledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu sonuçla Samsunspor 42 puana yükselip maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü, Manisa FK ise 30 puana çıktı. Manisa FK'da hafta içinde Levent Eriş'in yerine dümene geçen Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, takımıyla ilk sınavını lidere karşı verdi.

2'nci dakikada konuk Samsunspor penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortada Manisa FK'dan Ba topa elle müdahale etti. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi.

4'üncü dakikada Zeki'nin kullandığı penaltı atışında top yan direkten oyun alanına geri döndü.

27'nci dakikada Samsunspor mutlak golü kaçırdı. Savunmanın arkasına sarkan Laura, Domgjonas'tan sıyrılıp kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Ömer son anda Laura'nın ayağındaki topa müdahale edip tehlikeyi önledi.

32'nci dakikada Çağrı'dan sıyrılan Laura şutunu çekti. Kaleyi giden topu son anda Burak çeldi.

38'inci dakikada sağ kanattan Gakpa ortaladı, Adem'in müsait durumda kafa vuruşunda kaleci Szumski gole izin vermedi.

54'üncü dakikada Samsunspor tehlikeli geldi. Gelişen hızlı atakta Tanque'nin şutunu kaleci Ömer çıkardı. Dönen topu Laura içeri çevirdi. Tanque bir kez daha kaleyi yokladı, Domgjonas'a çarpan top kornere gitti.

64'üncü dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Ömer topu yumrukladı. Pozisyonun devamında Alim'in şutunda top üst direkten döndü.

69'uncu dakikada Samsunspor golü buldu. Sağ kanattan Cihan'ın kullandığı köşe atışında savunma arasından topa iyi yükselen Yunus Emre kafayla fileleri havalandırdı: 0-1.

81'inci dakikada Manisa FK lehine penaltı kararı verildi. Serkan'ın şutunda Alim topa elle müdahele etti. 82'nci dakikada penaltı atışını kullanan Fernandes, Manisa FK takımına beraberliği getirdi: 1-1.

90+1'inci dakikada Uzaktan çekilen şutta kaleci Ömer'den dönen topu Barış tamamlamak istedi. Barış'ın bomboş durumdaki vuruşunda top direkten döndü.

90+7'nci dakikada Manisa FK önemli fırsatı kaçırdı. Fernandes'in müsait durumdaki şutunu kaleci Szumski son anda çıkardı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-02-05 15:44:31



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