Manisa FK Muhammed Mert'le imzaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, daha önce prensipte anlaşma sağladığı Atakaş Hatayspor'un orta saha oyuncusu Muhammed Mert'i resmen kadrosuna dahil etti. Deprem nedeniyle Hatayspor'un bu sezonluk Süper Lig'den çekilmesinin ardından oyuncu, Manisa FK ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar ara dönemde Muhammed Mert'in yanı sıra kaleci Orhan, Umut, Burak, Serkan, Metehan, Kaan, Doğukan, Fernandes ve Tabla ile sözleşme imzalamıştı. Manisa FK, Fırat Sarı'dan sonra genç futbolcularından Orhan Kurşun'u da TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Manisa temsilcisi Turgutluspor'a kiraladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-03-02 11:04:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.