Manisa FK'nın kozu iç saha

MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, pazar günü evinde zirve takipçisi Eyüpspor'la oynayacağı zorlu maç öncesi iç saha performansına güveniyor. Bu sezon taraftarı önünde sadece ilk haftada Boluspor'a tek golle boyun eğen siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı randevularda yenilgi yüzü görmedi. Manisa temsilcisi evinde oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetle 21 puan topladı. Son 3 haftada deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'u 3-0 hükmen mağlup edip, Bodrumspor'u 2-1 dize getiren Manisa FK, Eyüp engelini de aşarak ilk 7 yarışını sürdürmeyi hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-03-17 12:47:30
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