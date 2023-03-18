Manisa FK'nın rakibi Eyüpspor



MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de 2'si deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'dan hükmen olmak üzere son 3 müsabakada hanesine 9 puan yazdırıp Play-Off potasına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde 2'nci basamakta yer alan Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Burak Şeker düdük çalacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 30, 2'nci kategori 20 ve misafir tribünü 25 TL olarak satışa çıktı. Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Play-Off yolunda son derece önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Koşukavak, "Kağıt üzerinde 3 maçta 9 puanı aldık ve önemli bir avantaj yakaladık. Eyüpspor maçını da kayıpsız geçip hedeflediğimiz yerlere gelmek istiyoruz" dedi. Manisa FK'nın ligde 39, Süper Lig hattındaki Eyüpspor'un 50 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-03-18 11:18:40



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