Somaspor - Bayburt Özel İdare Spor: 1-1

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Mücahit Değermenci, Berkay Salman
SOMASPOR: Muharrem Yavuzhan, Erdem (Dk. 79 Şener), Eray, Oğuzhan, Yusuf Türk (Dk. 89 Ahmet Hakan), Emirhan (Dk. 46 Yusuf Tursun), Mustafa, Kadir Karış (Dk. 46 Murat), Emrecan Atila (Dk. 46 Mücahit), Emrecan Bulut
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Mehmet Akif Mustafa, Güray, Deniz (Dk. 59 Burak), Musa, Raif, Ömer, Cumhur, Tuncay (Dk. 70 Gökhan), Ahmet (Dk. 70 Okan), İbrahim Halil (Dk. 83 Emin)
GOLLER: Dk. 7 İbrahim Halil (Bayburt Özel İdare), Dk. 75 Mustafa (Somaspor)
SARI KARTLAR: Tuncay, Cumhur, Mehmet Akif, Mustafa (Bayburt Özel İdare)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta play-off mücadelesi veren Somaspor evinde düşme hattında yer alan Bayburt Özel İdare Spor ile berabere kalıp önemli bir avantajı kaçırdı: 1-1. Konuk takım 7'nci dakikada İbrahim Halil'e öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Somaspor, 75'te Mustafa ile skoru dengeledi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve taraflar 1'er puanı hanesine yazdırdı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma ŞEVKET YILMAZ
2023-03-19 16:02:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.