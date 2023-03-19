Somaspor - Bayburt Özel İdare Spor: 1-1

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Mücahit Değermenci, Berkay Salman

SOMASPOR: Muharrem Yavuzhan, Erdem (Dk. 79 Şener), Eray, Oğuzhan, Yusuf Türk (Dk. 89 Ahmet Hakan), Emirhan (Dk. 46 Yusuf Tursun), Mustafa, Kadir Karış (Dk. 46 Murat), Emrecan Atila (Dk. 46 Mücahit), Emrecan Bulut

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Mehmet Akif Mustafa, Güray, Deniz (Dk. 59 Burak), Musa, Raif, Ömer, Cumhur, Tuncay (Dk. 70 Gökhan), Ahmet (Dk. 70 Okan), İbrahim Halil (Dk. 83 Emin)

GOLLER: Dk. 7 İbrahim Halil (Bayburt Özel İdare), Dk. 75 Mustafa (Somaspor)

SARI KARTLAR: Tuncay, Cumhur, Mehmet Akif, Mustafa (Bayburt Özel İdare)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta play-off mücadelesi veren Somaspor evinde düşme hattında yer alan Bayburt Özel İdare Spor ile berabere kalıp önemli bir avantajı kaçırdı: 1-1. Konuk takım 7'nci dakikada İbrahim Halil'e öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Somaspor, 75'te Mustafa ile skoru dengeledi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve taraflar 1'er puanı hanesine yazdırdı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma ŞEVKET YILMAZ

2023-03-19 16:02:18



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