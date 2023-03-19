Somaspor - Bayburt Özel İdare Spor: 1-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Somaspor - Bayburt Özel İdare Spor: 1-1

DHA

Somaspor - Bayburt Özel İdare Spor: 1-1


Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Mücahit Değermenci, Berkay Salman
SOMASPOR: Muharrem Yavuzhan, Erdem (Dk. 79 Şener), Eray, Oğuzhan, Yusuf Türk (Dk. 89 Ahmet Hakan), Emirhan (Dk. 46 Yusuf Tursun), Mustafa, Kadir Karış (Dk. 46 Murat), Emrecan Atila (Dk. 46 Mücahit), Emrecan Bulut
BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR: Mehmet Akif Mustafa, Güray, Deniz (Dk. 59 Burak), Musa, Raif, Ömer, Cumhur, Tuncay (Dk. 70 Gökhan), Ahmet (Dk. 70 Okan), İbrahim Halil (Dk. 83 Emin)
GOLLER: Dk. 7 İbrahim Halil (Bayburt Özel İdare), Dk. 75 Mustafa (Somaspor)
SARI KARTLAR: Tuncay, Cumhur, Mehmet Akif, Mustafa (Bayburt Özel İdare)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta play-off mücadelesi veren Somaspor evinde düşme hattında yer alan Bayburt Özel İdare Spor ile berabere kalıp önemli bir avantajı kaçırdı: 1-1. Konuk takım 7'nci dakikada İbrahim Halil'e öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Somaspor, 75'te Mustafa ile skoru dengeledi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve taraflar 1'er puanı hanesine yazdırdı.  DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma ŞEVKET YILMAZ
2023-03-19 16:02:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa Futbol Kulübü - Eyüpspor: 0-1
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Eyüpspor: 0-1
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü
YEREL HABERLER 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz ...
Akhisar'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Akhisar'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Somaspor galibiyet istiyor
YEREL HABERLER Somaspor galibiyet istiyor
Manisa FK'nın rakibi Eyüpspor
YEREL HABERLER Manisa FK'nın rakibi Eyüpspor
Manisa BŞB potada lidere karşı
YEREL HABERLER Manisa BŞB potada lidere karşı
Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Demir, milletvekili aday adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Demir, ...
Manisa FK'nın kozu iç saha
YEREL HABERLER Manisa FK'nın kozu iç saha
Manisa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Manisa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.