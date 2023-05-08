Somaspor yarışı bırakmıyor

SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bay haftasının ardından Ege derbisinde konuk ettiği Nazilli Belediyespor'u 2-0 yenerek iç sahada üst üste 4'üncü galibiyetini alan 51 puanlı 8'inci sıradaki Somaspor, Play-Off yarışında pes etmedi. Deplasmanda kaybettiği puanları seyircisi önünde telafi eden siyah-beyazlılar, ilk 6 ile arasındaki 3 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Son 2 haftada kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor (D) ve iddiası kalmayan Hes İlaç Afyonspor'la karşılaşacak Somaspor, 2'de 2 yapıp rakiplerinin takılmasını bekleyecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2023-05-08 11:53:10
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