Somaspor Play-Off için Bursa'da terleyecek

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SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçta 7 puan toplayıp Play-Off yolunda umut tazeleyen Somaspor, yarın kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Ev sahibi takımın cezası nedeniyle Bursasporlu taraftarlar karşılaşmayı izleyemeyecek.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür sıralamada 51 puanla 8'inci basamakta yer aldıklarını belirterek, "Play-Off potasının 3 puan gerisindeyiz. 2 final maçımız kaldı. Elbette bize sadece kendi maçlarımızı kazanmak yetmeyecek. Rakiplerimizin de takılmasını bekleyeceğiz. Önce Bursaspor maçını kayıpsız geçelim ardından duruma bakacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-05-15 11:39:31



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