Manisa'da üzüm üreticilerinden doluya karşı 'tül' önlemi



Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, özellikle son günlerde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle üreticiler, ürünlerinin zarar görmesine engel olmak için üzüm bağlarına gerdikleri tül ile önlem almaya başladı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl Sarıgöl'de 500 ile 1000 dönüm bağı olanlar doluya karşı önlem alabilmek için tül sistemine geçti. Dolu için kesin çözüm oluyor" dedi.

Sarıgöl ilçesinde özellikle son günlerde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak yağış nedeniyle üreticiler, ürünlerinin zarar görmemesi için üzüm bağlarına gerdikleri tül ile önlem almaya başladı. Üzüm bağlarında doluya karşı tül yöntemiyle koruma altına alınacak bağlarda önce örtü için demirden zemin hazırlığı tamamlanıyor ardından 2 ve 7 yıllık kullanım ömrü olan dolu tül örtüleri bağların üzerine yerleştiriliyor. Konuyla ilgili bilgi veren Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, dolu tül sistemi için devlet desteğinin sağlanması gerektiğini söyledi. Ülgen, dolu tül sisteminin maliyetli olduğunu eğer devlet desteği sağlanırsa çok sayıda üreticinin bu sistemi bağlarına kurabileceğini belirtti.

KESİN ÇÖZÜM

Bu yıl Sarıgöl'de yaklaşık bin dönümlük üzüm bağında dolu tül sisteminin uygulandığını kaydeden Ülgen, ömrü 2 ila 7 yıl arasında olan dolu tül sisteminin dolu zararından korunmanın kesin çözümü olduğunu sözlerine ekledi. Sarıgöl'de 113 bin dekarlık alanda dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm yetiştirildiğini hatırlatan Ülgen, dolu tül sistemi sayesinde rekolte kaybının da önüne geçileceğini söyledi.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Emin Çepel ise, bu yıl 11 dönümlük alanda dolu tül sistemini uygulandığını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Sarıgöl Vehbi SARIHAN

2023-05-19 18:33:56



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