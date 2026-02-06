Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da sağanak nedeniyle taşkın kontrol tesisi yıkıldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Irlamaz Çayı üzerine inşa edilen taşkın kontrol ve dere ıslah tesisi, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 22:44 Güncelleme: 06.02.2026 - 22:44
        Manisa'da sağanak nedeniyle taşkın kontrol tesisi yıkıldı
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Irlamaz Çayı üzerine inşa edilen taşkın kontrol ve dere ıslah tesisi, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yıkıldı.

        Çatalköprü, Aşağı Bozkır ve Irlamaz mahallelerinin sınırında yer alan tesisin, yağışların ardından zarar gördüğü ve yapının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

        Öte yandan, Irlamaz Mahallesi'nden Kemalpaşa yoluna bağlantıyı sağlayan menfez köprüde de göçük meydana geldi.

        Güvenlik önlemi alınan yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

