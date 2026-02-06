Manisa'da köprü korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkarak köprünün korkuluklarına çarpıp asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı. İbrahim Gürbüz'ün kullandığı ve kontrolden çıkan 35 BTU 624 plakalı tır, karşı şeride geçip Nif Çayı Köprüsü'nün korkuluklarına çarparak asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gürbüz, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tırın, vinç yardımıyla kaldırılmasının ve yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

