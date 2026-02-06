Habertürk
        Manisa'da köprü korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Manisa'da köprü korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkarak köprünün korkuluklarına çarpıp asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 18:24 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:24
        Manisa'da köprü korkuluklarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkarak köprünün korkuluklarına çarpıp asılı kalan tırın sürücüsü yaralandı.

        İbrahim Gürbüz'ün kullandığı ve kontrolden çıkan 35 BTU 624 plakalı tır, karşı şeride geçip Nif Çayı Köprüsü'nün korkuluklarına çarparak asılı kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Gürbüz, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tırın, vinç yardımıyla kaldırılmasının ve yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

