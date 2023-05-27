Traktörün önüne geçip yumurtalarının ezilmesini engelledi



Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, domates tarlasını süren Hakan Alpar'ın traktörünün önüne geçip ilerlemesine engel olan Mahmuzlu Kızkuşu, yumurtalarını ezilmekten kurtardı. Alpar, sosyal medyada paylaştığı ve on binlerce beğeni alan görüntünün, 'İşte annelik iç güdüsü bu olsa' dedirttiğini belirtti.

Salihli'nin kırsal Durasıllı Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilik yapan Hakan Alpar, 25 Mayıs'ta, domates tarlasını sürerken traktörünün önüne nadir görülen bir tür olan Mahmuzlu Kızkuşu kondu. Traktörün önünden uzun süre ayrılmayan kuş, Alpar'ın ilerlemesini engelledi. Traktörden inip, ön tarafa baktığında kuşun 4 yumurtası olduğunu fark eden Alpar, yaşananları şöyle anlattı:

"Ben ilerlemek istedikçe, Mahmuzlu Kızkuşu beni engelliyordu. Kanatlarını açıp, bana tepki gösteriyordu. Meğer, yumurtalarını korumaya çalışıyormuş. Ben de bunun üzerine tarlanın o sırasını boş bırakıp diğer kısımlarını sürmeye devam ettim. Tabi o anların görüntülerini sosyal medyada paylaşınca çok fazla ilgi geldi, on binlerce beğeni aldı. Özellikle kadınlar kuşun anne iç güdüsüyle hareket ettiğine dair çok güzel yorumlar yaptı."

Alpar, görüntülerin, 'İşte annelik iç güdüsü bu olsa' dedirttiğini de belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2023-05-27 18:46:58



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