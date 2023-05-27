Minik Gülce'nin kahreden ölümü memleketi Alaşehir'i yasa boğdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik Gülce'nin kahreden ölümü memleketi Alaşehir'i yasa boğdu

DHA

Minik Gülce'nin kahreden ölümü memleketi Alaşehir'i yasa boğdu


Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- KARS'ta, kusmuğu akciğerine kaçan 1.5 yaşındaki Gülce Yıldız Ceylan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minik Gülce Yılmaz, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede anne Esma Ceylan'ın, kızının giysilerini koklayıp, tabutuna sarılıp ağlaması yürekleri dağladı.
Kars'ta görev yapan Binbaşı Mustafa Ceylan ve öğretmen eşi Esma Ceylan'ın 1.5 yaşındaki çocukları Gülce Yıldız Ceylan, dün evde bir anda rahatsızlandı. Ailesinin fark etmesi üzerine minik Gülce, Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada çocuğun kusmuğunun akciğerine kaçtığı belirlenip, tedaviye alındı. Talihsiz çocuk, burada doktorların müdahalesine rağmen sabah karşı hayatını kaybetti.
KIZININ GİYSİLERİNİ KOKLAYIP, TABUTUNA SARILARAK AĞLADI
Minik Gülce'nin cenazesi, memleketleri olan Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi. Minik Gülce için bugün ikindide Alaşehir Pazar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gülce Yıldız Ceylan'ın babası Mustafa Ceylan, annesi Esma Ceylan, MHP Alaşehir eski İlçe Başkanı, emekli öğretmen olan dedesi Akif Ceylan, emekli öğretmen olan diğer dedesi Nurettin Yıldırım, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Uçak ve Ceylan ailesinin yakınları katıldı.
ANNESİNİN GİYSİLERİNİ KOKLAMASI YÜREKLERİ DAĞLADI
Cenazede Esma Ceylan'ın kızının giysilerini koklayıp, tabutuna sarılıp, ağlaması yürekleri dağladı. Baba Mustafa Ceylan ise eşini teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından çocuğun Alaşehir Yeni Mezarlığa götürülen cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2023-05-27 19:28:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli'de pitbull cinsi köpekle oklu kirpi avlayan 6 kişiye 138 bin TL ceza
YEREL HABERLER Salihli'de pitbull cinsi köpekle oklu kirpi avlayan 6 ...
Traktörün önüne geçip yumurtalarının ezilmesini engelledi
YEREL HABERLER Traktörün önüne geçip yumurtalarının ezilmesini ...
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuşun traktörü durdurduğu anları görüntüledi
YEREL HABERLER Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuşun traktörü ...
Manisa FK'da Adem Büyük takımdan ayrıldı
YEREL HABERLER Manisa FK'da Adem Büyük takımdan ayrıldı
Manisa'dan seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER Manisa'dan seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı
MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Kılıçdaroğlu'na "milliyetçi söylem" eleştirisi:
YEREL HABERLER MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Kılıçdaroğlu'na ...
Manisa FK'da Prib ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Manisa FK'da Prib ile yollar ayrıldı
Alaşehir'de Zafer Partisi ilçe teşkilatı istifa etti
YEREL HABERLER Alaşehir'de Zafer Partisi ilçe teşkilatı istifa etti
Manisa'da Zafer Partisi Alaşehir İlçe Teşkilatı istifa etti
YEREL HABERLER Manisa'da Zafer Partisi Alaşehir İlçe Teşkilatı ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli ...
Yeşim ölmeden önce servis yetkilisine 'Bekliyorum' mesajı atmış
YEREL HABERLER Yeşim ölmeden önce servis yetkilisine 'Bekliyorum' ...
Sarıgöl'de Hint kenevir ve esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Sarıgöl'de Hint kenevir ve esrar ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.