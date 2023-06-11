Manisa'da traktör devrildi; sürücü yaralı, eşi öldü

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Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen traktördeki Kezban Akpınar (59) hayatını kaybetti, sürücü eşi İsmail Akpınar (60) yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Çarıkbozdağ Mahallesi Çeşmegedik mevkisinde meydana geldi. Tarlaya giden çiftçi İsmail Akpınar'ın (60) kullandığı 45 ZY 683 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Akpınar yaralandı, 3 çocuk annesi eşi Kezban Akpınar hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Akpınar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2023-06-11 17:43:35



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