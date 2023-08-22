Turgutluspor'da Ramazan Çelik umutlu

TURGUTLU, (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik değerlendirmelerde bulundu. Bursa Yıldırımspor'la oynanan hazırlık maçının ardından açıklama yapan Çelik, "17 Ağustos'ta Afyon kampımız başladı. Yoğun bir programla lige hazırlanıyoruz. Bu süreçte Afyon'daki ilk hazırlık maçında Bursa Yıldırım ile karşılaştık. Bizim için hazırlık maçlarında alınan skordan çok, önemli olan sahada neler yaptığımız. Çalışmalarımızı ne derecede sahaya yansıttığımız önemli. Bireysel performansları geliştirerek, takım performansını da yukarı çekmek istiyoruz" dedi.

Çelik, "Bursa Yıldırım maçını iyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazandık. Fakat çok daha iyisini yapmalıyız. Eksiklerimizi görmemiz açısından bu maç iyi oldu. Çıkardığımız dersler var ve bu derslerimize çalışacağız. Turgutluspor ruhunu canlandırma zamanı geldi" yorumunu yaptı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2023-08-22 10:45:19