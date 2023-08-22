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        Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:32 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:33
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        Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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        Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Kula ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, sevk edildi. Yangına, Salihli ilçesinden itfaiye ve orman ekipleri de takviye olarak gönderildi. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, tesisten yükselen siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü. Ekipler alevlere müdahale ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

        2023-08-22 11:31:06

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