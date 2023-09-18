Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutluspor tam gaz gidiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutluspor tam gaz gidiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta deplasmanda Silifke Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Turgutluspor 2'de 2 yaptı. İlk hafta evinde Ergene Velimeşespor'u da aynı skorla mağlup eden kırmızı-siyahlılar 6 puan topladı. Teknik direktör Ramazan Çelik sezona iyi başladıklarını belirterek, "İlk haftalar her zaman zordur. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Kazanarak devam etmek bu dönemde çok önemli. Sezon boyunca zirve yarışının içerisinde olmayı hedefliyoruz" yorumunu yaptı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Manisa FK beraberliğe sevinmedi
        Manisa FK beraberliğe sevinmedi
        Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Manisa'da konser verdi
        Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Manisa'da konser verdi
        SAMAN YÜKLÜ KAMYON KARA YOLUNDA ALEV ALEV YANDI
        SAMAN YÜKLÜ KAMYON KARA YOLUNDA ALEV ALEV YANDI
        Saman yüklü kamyon kara yolunda alev alev yandı
        Saman yüklü kamyon kara yolunda alev alev yandı
        Akhisarspor - Ağrı 1970: 1-1
        Akhisarspor - Ağrı 1970: 1-1
        Manisa'da kiraz ağacı eylül ayında çiçek açtı
        Manisa'da kiraz ağacı eylül ayında çiçek açtı