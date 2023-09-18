Turgutluspor tam gaz gidiyor

TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta deplasmanda Silifke Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Turgutluspor 2'de 2 yaptı. İlk hafta evinde Ergene Velimeşespor'u da aynı skorla mağlup eden kırmızı-siyahlılar 6 puan topladı. Teknik direktör Ramazan Çelik sezona iyi başladıklarını belirterek, "İlk haftalar her zaman zordur. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Kazanarak devam etmek bu dönemde çok önemli. Sezon boyunca zirve yarışının içerisinde olmayı hedefliyoruz" yorumunu yaptı.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,