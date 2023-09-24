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        Özgür Özel: Ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 21:29 Güncelleme: 24.09.2023 - 21:30
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        Özgür Özel: Ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar (3)
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        MANİSACHP´DEFERDİ ZEYREK KAZANDI

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Kongresi, Şehzadeler ilçesindeki Atatürk Kapalı Spor Salonu´nda yapıldı. Divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan´ın yaptığı kongrede Semih Balaban ve Ferdi Zeyrek yarıştı. 610 delegeden 600´ü oy kullanırken, 2 oy geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 342 oy alırken, Semih Balaban ise 256 oy aldı. Seçimi kazanan Ferdi Zeyrek ve yönetimi büyük sevinç yaşadı. Partililer kongre salonunda değişim ve Özgür başkan sloganları attı.

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