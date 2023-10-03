Somaspor kaçan puanlara yanıyor

TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta evinde 3-1 öne geçtiği İnegölspor maçında 3-3'lük beraberlikle ayrılan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, kaçan galibiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. "İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz" diyen tecrübeli teknik adam, "Rakibin sahaya giren oyuncuları bizim giren oyunculara göre daha çok katkı yaptı. Bence maçın özeti buydu diyebiliriz.

Maçın hakeminin çok büyük hatası vardı. Maçın başından sonuna kadar takdir haklarını onlardan yana kullanırken, olmayan bir korneri, auta giden bir topu korner vermesi ve o kornerden gol yememiz çok büyük talihsizlikti" dedi.

Somaspor'un sezon başında Manisa FK'dan aldığı 18 yaşındaki forvet Arda Çolak, İnegölspor maçında 2 golle yıldızlaştı.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - Şevket YILMAZ / SOMA,