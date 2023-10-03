Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa BŞB'nin rakipleri arasında oynanan maçta kazanan Porto oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 21:18 Güncelleme: 03.10.2023 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa BŞB'nin rakipleri arasında oynanan maçta kazanan Porto oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:Muradiye

        HAKEMLER:Georgios Poursandis, Radomr Vojinovic, Petar Pesic

        FC PORTO: Barber 10, Melvin 21, Fayne 14, Landis 31, Omlid 10, Queiroz 7, Camacho 3, Kloof 4, Cardoso, Gomes

        BC NEVEZIS: Basic 7, McNeil 8, Okouo 7, Vaitkus 19, Waterman 7, Jurgens 1, Galloway 23, Grenda, Marcinkevicius 6, Macijauskas 4, Keliacius 2

        1´İNCİ PERİYOT: 25-23

        İLK YARI: 38-35

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 70-59

        5 FAUL: 39.39 Fayne (FC Porto)

        Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Avrupa Kupası (Europe Cup) Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçta Portekiz temsilcisi Porto ile Litvanya ekibi Nevezis karşılaştı. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşma Porto´nun 100-84 üstünlüğü ile sona erdi. Porto´da Landis 31 sayıyla yıldızlaştı. Nevezis´de ise Galloway 23 sayıyla oynadı. Elemelerde yarın aynı salonda saat 19.00'da Manisa Büyükşehir Belediyespor-Nevezis maçı oynanacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan Erdoğan

        2023-10-03 21:17:05

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ayşen'i bacağından vuran sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanmas...
        Ayşen'i bacağından vuran sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanmas...
        Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, okul ziyaretlerini sürdürüyor
        Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, okul ziyaretlerini sürdürüyor
        Manisa BŞB filede de iddialı
        Manisa BŞB filede de iddialı
        Jandarmanın trafik eğitim tırı, Akhisarlı öğrencileri ağırladı
        Jandarmanın trafik eğitim tırı, Akhisarlı öğrencileri ağırladı
        Manisa potada ilk Avrupa maçında
        Manisa potada ilk Avrupa maçında
        Somaspor kaçan puanlara yanıyor
        Somaspor kaçan puanlara yanıyor