Manisa BŞB'nin rakipleri arasında oynanan maçta kazanan Porto oldu
SALON:Muradiye
HAKEMLER:Georgios Poursandis, Radomr Vojinovic, Petar Pesic
FC PORTO: Barber 10, Melvin 21, Fayne 14, Landis 31, Omlid 10, Queiroz 7, Camacho 3, Kloof 4, Cardoso, Gomes
BC NEVEZIS: Basic 7, McNeil 8, Okouo 7, Vaitkus 19, Waterman 7, Jurgens 1, Galloway 23, Grenda, Marcinkevicius 6, Macijauskas 4, Keliacius 2
1´İNCİ PERİYOT: 25-23
İLK YARI: 38-35
3´ÜNCÜ PERİYOT: 70-59
5 FAUL: 39.39 Fayne (FC Porto)
Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Avrupa Kupası (Europe Cup) Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçta Portekiz temsilcisi Porto ile Litvanya ekibi Nevezis karşılaştı. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşma Porto´nun 100-84 üstünlüğü ile sona erdi. Porto´da Landis 31 sayıyla yıldızlaştı. Nevezis´de ise Galloway 23 sayıyla oynadı. Elemelerde yarın aynı salonda saat 19.00'da Manisa Büyükşehir Belediyespor-Nevezis maçı oynanacak.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan Erdoğan
2023-10-03 21:17:05