Manisa'da, 64 kişinin yakalandığı uyuşturucu operasyonunda, F serisi 1 dolar da ele geçirildi MANİSA'da,jandarmanın 17 ilçede 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 64 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'unun tutuklandığı operasyonda, 1 adet F serisi 1 Amerikan doları da ele geçirildi.

MANİSA'da,jandarmanın 17 ilçede 57 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 64 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'unun tutuklandığı operasyonda, 1 adet F serisi 1 Amerikan doları da ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, dün, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre ilçelerinden, önceden belirlenen 57 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 354 jandarma personelinin katıldığı operasyonlarda, toplam 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 10,116 gram kubar esrar, 216 kök Hint keneviri, 275 sentetik hap, 43 gram metamfetamin, 81 gram kenevir tohumu, 13 gram bonzai, 14 adet ecstasy, 51 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 hassas terazi, 54 sahte 1 Amerikan doları, 1 adet F serisi 1 Amerikan doları, ruhsatsız 6 tabanca, 9 av tüfeği, 154 mermi, 4 bıçak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 130 bin 340 TL ele geçildi. Gözaltına alınan 64 şüpheliden 52'si jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerinden 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.