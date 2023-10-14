Manisa Büyükşehir Belediyespor - Samsunspor: 90-60

SALON:MuradiyeSpor Salonu

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhan, Yiğit Gönültaş

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russel 11 , Cruz 10, Ayberk 10, Anderson 12, Terry 17, Roberson 18, Berkay , Tolga 2, Kaan , Mustafa 8, Dorukhan 2, Ragip

SAMSUNSPOR: Muhammet Engin Kalkan , Crawford 14, Mooney 7, Konate 4, Göktuğ 15, Tarık , Eray , Mert , Levi 6, Arda, Henry 6, Muhammed Doğan Şenli 8

1'İNCİ PERİYOT: 27-18

DEVRE: 46-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-44

Basketbol Süper Ligi´nin 3'üncü haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor sahasında Samsunspor´u ağırladı. Muradiye Spor Salonu´da oynanan müsabaka Manisa BBSK´nın 90-60 üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk periyodunu 27-18 devreyi ise 46-34 önde tamamladı. 3'üncü periyotta da rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve son periyoda 67 44 önde girdi. Üstün oyununu final periyodunda da devam ettiren Manisa ekibi, karşılaşmadan 90-60 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Roberson 18 sayıyla yıldızlaştı. Konuk ekipte ise Göktuğ'un 15 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa - ERSAN ERDOĞAN

2023-10-14 14:59:29