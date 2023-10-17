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        Bedensel engelli Hediye'ye doğum günü sürprizi

        MANİSAŞehirHastanesi evde sağlık birimi, 24'üncü yaş gününde bedensel engelli Hediye Seven'e doğum günü sürprizi yaptı. Ekipleri karşısında gören Hediye, büyük bir mutluluk yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:26 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:30
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        Bedensel engelli Hediye'ye doğum günü sürprizi
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        MANİSAŞehirHastanesi evde sağlık birimi, 24'üncü yaş gününde bedensel engelli Hediye Seven'e doğum günü sürprizi yaptı. Ekipleri karşısında gören Hediye, büyük bir mutluluk yaşadı.

        Manisa Şehir Hastanesi evde sağlık birimi, 2016 yılından itibaren periyodik takibini yaptıkları, doğuştan itibaren bacaklarında gelişme geriliği olan, hidrosefali ve epilepsi tanısı da konulan Hediye Seven'in doğum gününü hiç kutlamadığını öğrendi. Evde sağlık birimi, Hediye'nin doğum gününü kutlamak için harekete geçti. Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ezgi Tanımlı'nın öncülüğünde, Hediye Seven'in Şehzadeler ilçesinde ailesiyle yaşadığı evi ziyaret edildi. Seven, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyip, hediyesini aldı. Seven'e aynı zamanda tekerlekli sandalye de verildi. Büyük mutluluk yaşayan Hediye Seven, çok heyecanlandığını belirterek, daha önce böyle bir duygu yaşamadığını söyledi. Hediye Seven'in babası Hamit Seven ise "Allah hepinizden razı olsun, evde sağlık ekibinden çok memnun kalıyoruz" dedi.

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