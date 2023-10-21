Manisa'da 350 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi (2)

FABRİKAİŞÇİLERİ PEYNİRLİMAKARNA VE KIYMALI PATATESTEN ZEHİRLENMİŞ

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yedikleri yemekten zehirlenen 350 kişinin Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada çalıştıkları öğrenildi. Bugün öğle yemeği sonrası zehirlenen 350 kişiden 29´unun tedavisi sürerken, işçilerin peynirli makarna ve kıymalı patates yediği ortaya çıktı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eşi Fatma Keskin'i (47) hastaneye getiren Mehmet Ali Keskin, "Ben de çalışıyordum. Eşim beni aradı saat 16.30 gibi, 'Gel beni duraktan al, eve gidecek halim yok' dedi. Gidip, duraktan aldıktan sonra eve götürdüm. Evde yatıyordu, ateş bastı. Hemen hastaneye götürdüm. Şimdi serum taktılar. Dün peynirli makarna yemişler, bugün de kıymalı bir yemek yemişler. Dün o kadar rahatsız değildi, sabaha karşı ishaldi, fakat kesilmişti. Ne olduysa bugün oldu. Şu an durumu iyi" dedi.

Öte yandan, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.