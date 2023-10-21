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        Manisa'da öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan işçi sayısı, 454'e ulaştı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:55 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:55
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        Manisa'da öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan işçi sayısı, 454'e ulaştı (2)
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        YEMEKFABRİKASININÜRETİMİ DURDURULDU

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda çalışan 454 işçinin, dün yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlanıp hastaneye başvurmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında yemek firmasının üretiminin gerekli tahliller ve incelemeler tamamlanıncaya kadar durdurulduğu bildirildi.

        Manisa Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde, 20 Ekim 2023 tarihinde, iş yerlerine hizmet veren bir yemek fabrikasından kaynaklı olduğu düşünülen besin zehirlenmesi olayına ilişkin olarak; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yemeklerin tüketildiği fabrikalarda gıda kontrol ekiplerince denetimler yapılmış, ham madde ürünleri ve tüketilen yemeklerden numune alınarak yetkili laboratuvara gönderilmiştir. Konuyla ilgili 5996 Sayılı Kanun kapsamında gerekli işlemler yapılmakta olup, tahliller ve incelemeler tamamlanıncaya kadar firmaya ihtiyati tedbir uygulanmıştır. Rahatsızlanan tüm hastalarımızın tedavisi ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. Bu vesileyle olaydan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

        Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

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