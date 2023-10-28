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        Manisa FK Özköylü ile ilk maçına çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:12
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        Manisa FK Özköylü ile ilk maçına çıkacak
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        1'inciLig'deson 5 maçta galip gelemeyip teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'la yollarını ayıran ve göreve Osman Özköylü'yü getiren Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Reşat Onur Coşkunses görev yapacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Kaan Kanak mücadelede forma giyemeyecek. Yeni takımıyla ilk maçına çıkacak Özköylü sahadan galyibiyetle ayrılıp kötü gidişata son vereceklerini söyledi. Manisa FK ve Çorum FK'nın bu maç öncesi 13 puanı bulunuyor. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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