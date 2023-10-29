Somaspor galibiyeti hatırladı

TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta evinde Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Somaspor 6 maç aradan sonra kazandı. Sezona çok iyi başlamasına rağmen ardından düşüşe geçen siyah-beyazlılar Denizlispor galibiyetiyle yeniden üst sıralar için umut tazeledi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, zorlu maçı kayıpsız geçtiklerini belirterek, "Son 6 maçı kazanamamanın verdiği baskıyla sahaya çıktık. Nitekim istediğimizi aldık. Bundan sonra iyi sonuçlar almayı sürdüreceğiz. İyi bir takımız, sezon sonuna kadar üst sıralar için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,