Somaspor seri peşinde TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçlık galibiyet hasretinin ardından geçen hafta evinde Denizlispor'u tek golle mağlup eden Somaspor, yarın Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te oynanacak. Somaspor bu mücadele öncesi haftaya 16 puanla Play-Off hattında 6'ncı basamakta giriş yaptı. Sarıyer ise 13 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçlık galibiyet hasretinin ardından geçen hafta evinde Denizlispor'u tek golle mağlup eden Somaspor, yarın Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te oynanacak. Somaspor bu mücadele öncesi haftaya 16 puanla Play-Off hattında 6'ncı basamakta giriş yaptı. Sarıyer ise 13 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

2023-11-04 10:22:56