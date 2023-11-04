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        Somaspor seri peşinde

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçlık galibiyet hasretinin ardından geçen hafta evinde Denizlispor'u tek golle mağlup eden Somaspor, yarın Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te oynanacak. Somaspor bu mücadele öncesi haftaya 16 puanla Play-Off hattında 6'ncı basamakta giriş yaptı. Sarıyer ise 13 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:23 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:23
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        Somaspor seri peşinde
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maçlık galibiyet hasretinin ardından geçen hafta evinde Denizlispor'u tek golle mağlup eden Somaspor, yarın Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te oynanacak. Somaspor bu mücadele öncesi haftaya 16 puanla Play-Off hattında 6'ncı basamakta giriş yaptı. Sarıyer ise 13 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2023-11-04 10:22:56

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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