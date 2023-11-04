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        Ambulansın çarpıp, direğe sıkıştırdığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

        MANİSA'davakaya giden ambulansın kavşakta çarpıp, elektrik direğine sıkıştırdığı otomobilin sürücüsü Ramazan Abasakal ve yanındaki Kamil Kaya yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 04.11.2023 - 14:30
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        Ambulansın çarpıp, direğe sıkıştırdığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        MANİSA'davakaya giden ambulansın kavşakta çarpıp, elektrik direğine sıkıştırdığı otomobilin sürücüsü Ramazan Abasakal ve yanındaki Kamil Kaya yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi Cider Yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Şehzadeler ilçesinden, İzmir'in Menemen ilçesi yönüne giden İbrahim Karaarslan yönetimindeki 45 UD 112 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans, kavşakta Ramazan Abasakal yönetimindeki 45 FH 260 plakalı otomobile sağ yan tarafından çarptı. Sürüklenen otomobil, ambulansla yol kenarındaki aydınlatma direğinin arasına sıkıştı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Ramazan Abasakal ve yanındaki komşusu Kamil Kaya, yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden itfaiye ekiplerinin çıkardığı yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Yaralıların, durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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