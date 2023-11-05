Turgutluspor - Hacettepe 1945: 1-0
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki haftayı puansız geçen Turgutluspor, 9'uncu hafta mücadelesinde evinde Ankara temsilcisi Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek zirve yarışına tutundu.
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki haftayı puansız geçen Turgutluspor, 9'uncu hafta mücadelesinde evinde Ankara temsilcisi Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek zirve yarışına tutundu.
7 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Turgutluspor'a 3 puanı getiren golü 26'ncı dakikada Noyan Öz kaydetti. Turgutluspor, bu sonuçla 17 puana yükselip maç fazlasıyla zirveye ortak oldu. Konuk ekip ise 9 puanda kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU,
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