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        Turgutluspor - Hacettepe 1945: 1-0

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki haftayı puansız geçen Turgutluspor, 9'uncu hafta mücadelesinde evinde Ankara temsilcisi Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek zirve yarışına tutundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:24 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:24
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        Turgutluspor - Hacettepe 1945: 1-0
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki haftayı puansız geçen Turgutluspor, 9'uncu hafta mücadelesinde evinde Ankara temsilcisi Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek zirve yarışına tutundu.

        7 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Turgutluspor'a 3 puanı getiren golü 26'ncı dakikada Noyan Öz kaydetti. Turgutluspor, bu sonuçla 17 puana yükselip maç fazlasıyla zirveye ortak oldu. Konuk ekip ise 9 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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