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        Akhisarspor - Osmaniyespor FK: 1-1

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor, evinde Osmaniyespor FK ile yenişemedi: 1-1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:37
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        Akhisarspor - Osmaniyespor FK: 1-1
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        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor, evinde Osmaniyespor FK ile yenişemedi: 1-1.

        Akhisar'ın golünü 86'ncı dakikada kendi kalesine Nasrullah attı. Konuk Osmaniyespor 90+10'da Deniz'in golüyle ev sahibinin sahadan 3 puanla ayrılmasına izin vermedi. Bu skorla Akhisarspor puanını 8, Osmaniye ise 14 yaptı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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