Akhisarspor - Osmaniyespor FK: 1-1
TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor, evinde Osmaniyespor FK ile yenişemedi: 1-1.
TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Akhisarspor, evinde Osmaniyespor FK ile yenişemedi: 1-1.
Akhisar'ın golünü 86'ncı dakikada kendi kalesine Nasrullah attı. Konuk Osmaniyespor 90+10'da Deniz'in golüyle ev sahibinin sahadan 3 puanla ayrılmasına izin vermedi. Bu skorla Akhisarspor puanını 8, Osmaniye ise 14 yaptı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,
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