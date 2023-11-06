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        Devlet hastanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü; hastalar tahliye edildi

        MANİSA'daSoma Devlet Hastanesi'nin morgunda elektrik tesisatındaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:05
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        Devlet hastanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü; hastalar tahliye edildi
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        MANİSA'daSoma Devlet Hastanesi'nin morgunda elektrik tesisatındaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü.

        Soma Devlet Hastanesi morgunda, saat 11.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden hastane personeli, itfaiyeye haber verdi. Yoğun duman nedeniyle hastalar, hastane bahçesine çıkartıldı; ameliyatlar yapılamadı. 4 katlı hastanenin bodrum katındaki morgunda elektrik tesisatındaki kısa devre nedeniyle çıktığı belirlenen yangına, müdahale edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile yangını söndürüp, içerideki dumanı tahliye etti. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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