Devlet hastanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü; hastalar tahliye edildi
MANİSA'daSoma Devlet Hastanesi'nin morgunda elektrik tesisatındaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü.
MANİSA'daSoma Devlet Hastanesi'nin morgunda elektrik tesisatındaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü.
Soma Devlet Hastanesi morgunda, saat 11.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden hastane personeli, itfaiyeye haber verdi. Yoğun duman nedeniyle hastalar, hastane bahçesine çıkartıldı; ameliyatlar yapılamadı. 4 katlı hastanenin bodrum katındaki morgunda elektrik tesisatındaki kısa devre nedeniyle çıktığı belirlenen yangına, müdahale edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma ile yangını söndürüp, içerideki dumanı tahliye etti. Soruşturma sürüyor.
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