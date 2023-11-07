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        Manisa'ya potada Danimarkalı konuk

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:18
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        Manisa'ya potada Danimarkalı konuk
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        FIBAEuropeCup E Grubu'nda oynadığı ilk iki maçı kazandıktan sonra geçen hafta Portekiz'de Porto'ya yenilerek liderlikten olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Danimarka ekibi Bakken Bears'ı konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bakken'i ilk grup maçında deplasmanda 82-76 yenen temsilcimiz yine kazanıp liderlik yarışını sürdürmeye çalışacak. 

        EGE GELDİ, GUARD YOLDA

        Bu sezon Basketbol Süper Ligi ve ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında iyi bir performans sergilerken takımdaki önemli sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, takımdan ayrılarak Merkezefendi Belediyesi'nin yolunu tutan Berke Atar´ın yerine Çağdaş Bodrum´dan pivot Ege Arar´ı kadrosuna kattı. 27 yaşında, 2.08 boyundaki Ege Arar kariyerinde daha önce Galatasaray, Pertevniyal ve Petkimspor'da da oynadı. Manisa BŞB´de ligde deplasmandaki son Beşiktaş maçında sakatlanıp tendonunda yırtık tespit edilen Fatts Russell'ın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Dizinden ameliyat olan John Roberson'un da en az 2 ay sonra dönecek olmasıyla yönetim yabancı guard arayışlarına başladı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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