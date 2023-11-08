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        Manisa'da bıçak ve tornavidalı kadın cinayeti; şüpheli tutuklandı

        MANİSA'nınSaruhanilçesinde Onur Toroman (42), iş kurmak için para istediği Atike Eroğlu'nu (68) olumsuz yanıt alınca çıkan tartışmada tornavida ve bıçakla öldürdü. Şüpheli günlerce kaçarken, evden gelen koku üzerine Eroğlu'nun cesedine ulaşıldı. İzmir'de yakalanıp, suçunu itiraf eden Toroman ise tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:50
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        Manisa'da bıçak ve tornavidalı kadın cinayeti; şüpheli tutuklandı
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        MANİSA'nınSaruhanilçesinde Onur Toroman (42), iş kurmak için para istediği Atike Eroğlu'nu (68) olumsuz yanıt alınca çıkan tartışmada tornavida ve bıçakla öldürdü. Şüpheli günlerce kaçarken, evden gelen koku üzerine Eroğlu'nun cesedine ulaşıldı. İzmir'de yakalanıp, suçunu itiraf eden Toroman ise tutuklandı.

        Başka bir kişiyi çekiçle öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde yatıp, 23 Eylül'de tahliye olan Onur Toroman (42), Manisa'nın Saruhanlı ilçesi kırsal Adiloba Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada anneannesi ve annesi kalan Toroman, bir süre sonra mahallede yalnız oturan ve varlıklı biri olarak bilinen Atike Eroğlu ile tanıştı. Toroman, daha sonra da görüşmeye devam ettiği Eroğlu'ndan iddiaya göre; 26 Ekim'de iş kurmak için para istedi. Eroğlu'nun kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Eroğlu, eline aldığı tornavida ile kendini korumaya çalıştı. Toroman, Eroğlu'nun elinden tornavidayı zorla alıp, ellerini bağladı. Ardından da tornavidayı ve bıçağı Eroğlu'nun boynuna sapladı. Eroğlu olay yerinde hayatını kaybetti, Toroman kaçtı.

        KOKULAR GELİNCE CESET BULUNDU

        Onur Toroman'ın eve dönmemesi üzerine annesi, Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu. Toroman aynı gün akşam saatlerinde kırsal arazide jandarma ekiplerince bulundu. Cinayeti kimseye anlatmayan Toroman, ertesi gün annesi ile İzmir'in Buca ilçesindeki kendi evlerine döndü. Bu süreçte Atike Eroğlu'nun evinden kötü kokular gelince komşuları, jandarmaya haber verdi. Ekipler, 4 Kasım'da çilingir ile girdikleri evde Eroğlu'nun cesedi ile karşılaştı. Olayın aydınlatılması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinden oluşan özel bir ekip kuruldu.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Eroğlu'nun cesedinin bulunduğu haberini alan Toraman, aynı gün Buca'daki evlerinden ayrılıp, ortadan kayboldu. Jandarma, bunun üzerine şüpheli olarak Toroman'ın üzerinde yoğunlaştı. Ekipler, Toroman'ın evine gelebileceği ihtimalini değerlendirip, sivil olarak Buca'daki evlerinin çevresinde önlem aldı. Parası bittiği için dün eve dönmek zorunda kaldığı belirlenen Toroman, ekiplerce yakalandı. Toroman, teslim edildiği Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinde suçunu itiraf etti.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Toroman, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'Sen mi öldürdün?' sorusuna, 'Ben öldürdüm' yanıtını verdi. Toroman, 'Neden öldürdün?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Toroman, savcılıktaki ifadesini ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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