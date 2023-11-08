Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        İneklerin saldırısına uğrayan bakıcı hastanelik oldu, o anlar kamerada

        MANİSA'daçalıştığı çiftlikte bakımını yaptığı ineklerin saldırısına uğrayan Fırat Öney (46), ağır yaralandı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 17:59 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İneklerin saldırısına uğrayan bakıcı hastanelik oldu, o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'daçalıştığı çiftlikte bakımını yaptığı ineklerin saldırısına uğrayan Fırat Öney (46), ağır yaralandı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 4 Kasım'da Turgutlu Ovası Daloğlu mevkisindeki Mustafa Durmuş'a ait çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çalışan Fırat Öney, bakımını yaptığı ineklerin saldırısına uğradı. İneklerden birini boynuz darbesiyle yere düşen Öney'e diğerleri de saldırdı. Öney, ineklerin bir an durmasını fırsat bilip, dışarı çıkarak canını kurtardı. Kendi imkanıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne giden Öney'in kaburgalarında kırıklar olduğu, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Öney'in tedavisi sürerken, ineklerin saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Manisa'da bıçak ve tornavidalı kadın cinayeti; şüpheli tutuklandı
        Manisa'da bıçak ve tornavidalı kadın cinayeti; şüpheli tutuklandı
        Manisa'da yalnız yaşayan kadını öldüren şüpheli tutuklandı
        Manisa'da yalnız yaşayan kadını öldüren şüpheli tutuklandı
        Prof. Dr. Nurullah Genç, Demirci'de gençlerle buluştu
        Prof. Dr. Nurullah Genç, Demirci'de gençlerle buluştu
        Turgutluspor birlik olacak
        Turgutluspor birlik olacak
        Manisa'da motosikletlilere yönelik denetim
        Manisa'da motosikletlilere yönelik denetim
        Özgür Özel: Söz, yetki, karar örgütün olacak
        Özgür Özel: Söz, yetki, karar örgütün olacak