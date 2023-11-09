Manisa'da sahte diş hekimlerine gözaltı

MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde kendilerini diş hekimi olarak tanıtıp, hasta tedavi eden 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki 2 kişinin diş hekimi olmadıkları halde hasta muayenesi yaptıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün diplomasız 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin diş tedavisinde kullandıkları aletlere el koyuldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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