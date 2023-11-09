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        Manisa potada Avrupa'da tura yakın

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:10
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        Manisa potada Avrupa'da tura yakın
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        BUsezonilk kez Avrupa arenasında boy gösteren Basketbol Süper Ligi ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup E Grubu'nda evinde Bakken Bears'ı da 85-80 mağlup ederek üst tura çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı. Europe Cup'ta elemelerden çıktıktan sonra gruptaki ilk iki maçını kazanıp, ardından geçen hafta Portekiz'de Porto'ya mağlup olan Manisa ekibi, Danimarka temsilcisini Muradiye Spor Salonu'nda önemli yabancıları John Roberson ve Fatts Russel'ın uzun süreli sakatlıklarına rağmen eksik kadroyla geçerek 4 maçta 3 galibiyete ulaştı. Son iki grup maçı öncesi liderlik şansını sürdüren Manisa, en iyi 6 grup ikincisi arasında yer aldığı takdirde de tur atlayacak. Manisa BŞB, haftaya 15 Kasım'da grupta 1 galibiyeti bulunan Norrkoping Dolphins'i İsveç deplasmanında yenerse ikinciliği garantileyecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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