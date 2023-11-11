Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'nın tek hedefi 3 puan

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'nın tek hedefi 3 puan
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'İNCİLig'de7 maçtır galibiyete hasret kalarak iyi başladığı Süper Lig yarışında geriye düşen Manisa Futbol Kulübü yarın önemli rakiplerinden Bandırmaspor'u ağırlayacak. Mümin Özkasap Stadı'nda Fatih Tokail'in yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Bilet fiyatları kapalı tribün 30, kale arkası 20, misafir tribün 25 TL olarak açıklandı. 

        Manisa FK'da Kaan Kanak halen kadro dışı durumunda. Geçen hafta Bodrum FK deplasmanının ilk yarısında kırmızı kart gören teknik direktör Osman Özköylü de 1 maçlık cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkamayacak. Galip gelerek çıkışa geçmekten başka hedefi olmayan siyah-beyazlı ekibin ligde 11 maç sonunda 14 puanı bulunuyor. Bandırmaspor ise 22 puanla üçüncü sırada zirve yarışı veriyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2023-11-11 11:05:04

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ korkulan veriyi açıkladı! İşte baraj doluluk oranı!
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Doktorların imzasıyla vurgun!
        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
        Bayram amcanın katili borçlusu çıktı!
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Poşette bulunmuştu, anne ve anneanne tutuklandı
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım
        Havalimanlarına yerli ve milli siber yazılım

        Benzer Haberler

        Somaspor 3'te 3 peşinde
        Somaspor 3'te 3 peşinde
        Manisa'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı kısa filmle anıldı
        Manisa'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı kısa filmle anıldı
        Büyük Önder Atatürk, Manisa'nın ilçelerinde anıldı
        Büyük Önder Atatürk, Manisa'nın ilçelerinde anıldı
        Salihli Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
        Salihli Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı
        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Manisa merkezli operasyonda yakalanan şüpheli t...
        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Manisa merkezli operasyonda yakalanan şüpheli t...
        Alaşehir'de seyir halindeki midibüs yandı
        Alaşehir'de seyir halindeki midibüs yandı