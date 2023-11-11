Manisa FK'nın tek hedefi 3 puan

1'İNCİLig'de7 maçtır galibiyete hasret kalarak iyi başladığı Süper Lig yarışında geriye düşen Manisa Futbol Kulübü yarın önemli rakiplerinden Bandırmaspor'u ağırlayacak. Mümin Özkasap Stadı'nda Fatih Tokail'in yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Bilet fiyatları kapalı tribün 30, kale arkası 20, misafir tribün 25 TL olarak açıklandı.

Manisa FK'da Kaan Kanak halen kadro dışı durumunda. Geçen hafta Bodrum FK deplasmanının ilk yarısında kırmızı kart gören teknik direktör Osman Özköylü de 1 maçlık cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkamayacak. Galip gelerek çıkışa geçmekten başka hedefi olmayan siyah-beyazlı ekibin ligde 11 maç sonunda 14 puanı bulunuyor. Bandırmaspor ise 22 puanla üçüncü sırada zirve yarışı veriyor.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

2023-11-11 11:05:04