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        Manisa Futbol Kulübü - Bandırmaspor: 0-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:10
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        Manisa Futbol Kulübü - Bandırmaspor: 0-2
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        STAT:MüminÖzkasap

        HAKEMLER: Fatih Tokail, Ali Uğurtan Demirtaş, Şenol Bektaş

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen - Ayberk, Graovac (Dk. 63 Topalli), Tugay (Dk. 63 Burak), Domgjoni, Gakpa (Dk. 72 Bedirhan), Bekir, Oğuz, Kerim Frei (Dk. 72 Muhammed Enes Kiprit), Lima, Diallo (Dk. 81 Doğukan)

        BANDIRMASPOR: Gkelios - Rahmetullah, Sergen, Taha, Mücahit, Mehmet, Jozefzoon (Dk. 83 Soukou), Mulumba (Dk. 83 Sitoe), Doğan (Dk. 62 Levent), Harris (Dk. 62 Metehan), Djitte (Dk. 90 Bobadilla)

        GOLLER: Dk. 31 Djitte, Dk. 61 Doğan (Pen.) (Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Gakpa, Tugay (Manisa Futbol Kulübü) Sergen, Doğan, Rahmetullah, Mücahid (Bandırmaspor)

        1'inci Lig'de kötü gidişe bir türlü engel olamayan Manisa Futbol Kulübü evinde zirve yarışındaki Bandırmaspor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 8 maça çıkardı: 0-2. Bodrumspor maçında aldığı cezadan dolayı Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü´nün tribünden izlediği maçta, konuk takım ilk yarıyı Djitte´nin golüyle önde kapattı. İkinci yarıda ise baskısını arttıran Bandırma kazandığı penaltıyla farkı 2´ye çıkardı. Maç 2-0 Bandırmaspor´un galibiyetiyle sona erdi. Bandırmaspor bu skorla 25 puanala ulaşarak lider Eyüpspor'un 5 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürdü. Osman Özköylü yönetimindeki üçüncü maçta da galibiyetle tanışamayıp üst üste 2 yenilgi alan Manisa FK ise 14 puanda kaldı.

        10´uncu dakikada Doğan´ın pasında ceza dışında topu yerden kaleye gönderen Mulumba´nın şutu direğe yakın noktadan auta çıktı.

        31´inci dakikada konuk ekip öne geçti. Jozefzoon´un sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde gelişine voleyi vuran Djitte´nin şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

        İlk yarı Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

        59´uncu dakikada rakiplerine çalım atarak ceza sahasına giren Jozefzoon´un şutuna müdahale ettiği sırada top Tugay´ın eline çarptı. Maçın hakemi Fatih Tokail, penaltı noktasını gösterdi. 61´inci dakika topun arkasına geçen Doğan, düzgün bir vuruşla penaltıyı gole çevirip skoru belirledi: 0-2.

        Bandırmaspor mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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