Manisa Futbol Kulübü - Bandırmaspor: 0-2

STAT:MüminÖzkasap

HAKEMLER: Fatih Tokail, Ali Uğurtan Demirtaş, Şenol Bektaş

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen - Ayberk, Graovac (Dk. 63 Topalli), Tugay (Dk. 63 Burak), Domgjoni, Gakpa (Dk. 72 Bedirhan), Bekir, Oğuz, Kerim Frei (Dk. 72 Muhammed Enes Kiprit), Lima, Diallo (Dk. 81 Doğukan)

BANDIRMASPOR: Gkelios - Rahmetullah, Sergen, Taha, Mücahit, Mehmet, Jozefzoon (Dk. 83 Soukou), Mulumba (Dk. 83 Sitoe), Doğan (Dk. 62 Levent), Harris (Dk. 62 Metehan), Djitte (Dk. 90 Bobadilla)

GOLLER: Dk. 31 Djitte, Dk. 61 Doğan (Pen.) (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Gakpa, Tugay (Manisa Futbol Kulübü) Sergen, Doğan, Rahmetullah, Mücahid (Bandırmaspor)

1'inci Lig'de kötü gidişe bir türlü engel olamayan Manisa Futbol Kulübü evinde zirve yarışındaki Bandırmaspor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 8 maça çıkardı: 0-2. Bodrumspor maçında aldığı cezadan dolayı Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü´nün tribünden izlediği maçta, konuk takım ilk yarıyı Djitte´nin golüyle önde kapattı. İkinci yarıda ise baskısını arttıran Bandırma kazandığı penaltıyla farkı 2´ye çıkardı. Maç 2-0 Bandırmaspor´un galibiyetiyle sona erdi. Bandırmaspor bu skorla 25 puanala ulaşarak lider Eyüpspor'un 5 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürdü. Osman Özköylü yönetimindeki üçüncü maçta da galibiyetle tanışamayıp üst üste 2 yenilgi alan Manisa FK ise 14 puanda kaldı.

10´uncu dakikada Doğan´ın pasında ceza dışında topu yerden kaleye gönderen Mulumba´nın şutu direğe yakın noktadan auta çıktı.

31´inci dakikada konuk ekip öne geçti. Jozefzoon´un sağ çaprazdan ortasında ceza sahası içinde gelişine voleyi vuran Djitte´nin şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59´uncu dakikada rakiplerine çalım atarak ceza sahasına giren Jozefzoon´un şutuna müdahale ettiği sırada top Tugay´ın eline çarptı. Maçın hakemi Fatih Tokail, penaltı noktasını gösterdi. 61´inci dakika topun arkasına geçen Doğan, düzgün bir vuruşla penaltıyı gole çevirip skoru belirledi: 0-2.

Bandırmaspor mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN / MANİSA,