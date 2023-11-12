Somaspor - Düzcespor: 1-1
STAT:SomaAtatürk
HAKEMLER: Tayfun Sarı, Kürşathan Akın, Barış Sun
SOMASPOR: Tunay - Mahmut, Oğuzhan, Enes, Mehmet Refik (Dk. 46 Erkan) (Dk. 90 Ersel Ayberk), Mücahit, Kenan (Dk. 90 Özgür), Kamil (Dk. 46 Erdem), Ahmet Hakan (Dk. 82 Arda), Muhammet Ensar, Rıdvan
DÜZCESPOR: Taha - Yasin, Uğur Arslan, Şahin, Kerem Can (Dk. 81 Ömer), İsmail, Alişan (Dk. 75 Mehmet Bektaş), Burak (Dk. 65 Serdarcan), Oğuzhan, Ahmet Sun, Sedat
GOLLER: Dk. 45 Sedat (Düzcespor), Dk. 49 Ahmet Hakan (Somaspor)
SARI KARTLAR: Burak, İsmail, Mehmet Bektaş, Yasin, Serdarcan (Düzcespor), Muhammet Ensar (Somaspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetle play-off hattına tekrar yerleşen Somaspor, evinde Düzcespor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip 45'inci dakikada konuk ekipten Sedat'ın attığı gole 49'uncu dakikada Ahmet Hakan ile yanıt verdi. Bu skorla Somaspor puanını 20 yaptı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - Şevket YILMAZ
2023-11-12 16:10:09
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