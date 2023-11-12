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        Somaspor - Düzcespor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:18
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        Somaspor - Düzcespor: 1-1
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        STAT:SomaAtatürk

        HAKEMLER: Tayfun Sarı, Kürşathan Akın, Barış Sun

        SOMASPOR: Tunay - Mahmut, Oğuzhan, Enes, Mehmet Refik (Dk. 46 Erkan) (Dk. 90 Ersel Ayberk), Mücahit, Kenan (Dk. 90 Özgür), Kamil (Dk. 46 Erdem), Ahmet Hakan (Dk. 82 Arda), Muhammet Ensar, Rıdvan

        DÜZCESPOR: Taha - Yasin, Uğur Arslan, Şahin, Kerem Can (Dk. 81 Ömer), İsmail, Alişan (Dk. 75 Mehmet Bektaş), Burak (Dk. 65 Serdarcan), Oğuzhan, Ahmet Sun, Sedat 

        GOLLER: Dk. 45 Sedat (Düzcespor), Dk. 49 Ahmet Hakan (Somaspor)

        SARI KARTLAR: Burak, İsmail, Mehmet Bektaş, Yasin, Serdarcan (Düzcespor), Muhammet Ensar (Somaspor)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetle play-off hattına tekrar yerleşen Somaspor, evinde Düzcespor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip 45'inci dakikada konuk ekipten Sedat'ın attığı gole 49'uncu dakikada Ahmet Hakan ile yanıt verdi. Bu skorla Somaspor puanını 20 yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - Şevket YILMAZ

        2023-11-12 16:10:09

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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