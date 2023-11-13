Manisa FK çare bulamıyor
1'inci Lig'de önemli rakiplerinden Bandırmaspor'a da evinde 2-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 8 maça çıkarırken kötü gidişe bir türlü engel olamadı. Teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz'ın yerine ligin en tecrübeli çalıştırıcılarından Osman Özköylü'yü getiren siyah-beyazlı ekipte kan değişikliği de bir türlü sonuçları değiştirmedi.
1'inci Lig'de önemli rakiplerinden Bandırmaspor'a da evinde 2-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 8 maça çıkarırken kötü gidişe bir türlü engel olamadı. Teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz'ın yerine ligin en tecrübeli çalıştırıcılarından Osman Özköylü'yü getiren siyah-beyazlı ekipte kan değişikliği de bir türlü sonuçları değiştirmedi.
Puan tablosunda ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle ikinci sırada yer alırken başladığı düşüşte son 8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Manisa ekibi kendisini 11'inci basamakta buldu. Özellikle son 4 haftada 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan, ilk kez Osman Özköylü yönetiminde üst üste 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılarda kadroda radikal kararların alınması bekleniyor.
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