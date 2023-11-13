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        Manisa FK çare bulamıyor

        1'inci Lig'de önemli rakiplerinden Bandırmaspor'a da evinde 2-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 8 maça çıkarırken kötü gidişe bir türlü engel olamadı. Teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz'ın yerine ligin en tecrübeli çalıştırıcılarından Osman Özköylü'yü getiren siyah-beyazlı ekipte kan değişikliği de bir türlü sonuçları değiştirmedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:48
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        Manisa FK çare bulamıyor
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        1'inci Lig'de önemli rakiplerinden Bandırmaspor'a da evinde 2-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 8 maça çıkarırken kötü gidişe bir türlü engel olamadı. Teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz'ın yerine ligin en tecrübeli çalıştırıcılarından Osman Özköylü'yü getiren siyah-beyazlı ekipte kan değişikliği de bir türlü sonuçları değiştirmedi. 

        Puan tablosunda ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle ikinci sırada yer alırken başladığı düşüşte son 8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Manisa ekibi kendisini 11'inci basamakta buldu. Özellikle son 4 haftada 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan, ilk kez Osman Özköylü yönetiminde üst üste 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılarda kadroda radikal kararların alınması bekleniyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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