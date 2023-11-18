Turgutlu'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

MANİSA'nınTurgutlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Turgutlu'da sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle İstasyonaltı Mahallesi Tren Garı Kavşağı, Fatih Sanayi Sitesi, İzmir-Ankara kara yolunun yan yolları, eski Manisa yolu ile Ergenekon Mahallesi'nin belli bölümlerinde biriken yağmur suyu, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Yağmur suyunun taşıdığı çöpler, rögarları tıkayıp, taşkınlara nedene oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve itfaiye ekipleri su baskınlarına karşı önlem alıp, tıkanan rögarlara müdahale etti. İş yerlerini su basan bazı esnaf, kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

SANAYİ SİTESİNDE O SOKAK YİNE SU ALTINDA KALDI

Kuvvetli sağanak nedeniyle Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nde de su baskını yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin daha önce altyapı çalışması yaptığı Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 100. Sokak'ta ve İzmir - Ankara yolu üzerinde yağış sonrası yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Sokak esnafı, çalışma yapılmasına rağmen her yağmurda aynı görüntülerle karşılaşmaktan bıktıklarını söyleyerek yetkililere tepki gösterdi. Esnaf, su baskının yaşandığı sokaktaki suyu, kendi çabasıyla tahliye etti. Esnaf Ramazan Akgün, "Sokak göle döndü. Dükkanlarımızı su bastı. MASKİ sonra geldi" dedi.